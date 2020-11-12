Рост заболеваемости коронавирусом может произойти из-за заражений взрослых детьми

Большинство детей переносит коронавирус в легкой форме, однако они заражают взрослых.

В Петербурге детей с коронавирусом госпитализируют только в 15% случаев. Чаще всего болезнь проходит нетяжело. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Специалист отметила, что дети и подростки стали чаще болеть COVID-19, чем весной. Это связано с тем, что они вернулись с летних каникул, пошли в школу. Также сказывается и осенне-зимний период, когда традиционно растет заболеваемость. В 85% случаев несовершеннолетние лечатся амбулаторно. Случаи госпитализаций в реанимацию единичны, они случаются среди детей с сопутствующими патологиями. Некоторых также кладут в больницу для круглосуточного контроля.

Дети больше болеют все же не по показателю тяжести, а по количеству заболевших. При этом дети являются переносчиками вируса. Весной этого не было, потому что мы быстро закончили учебный год, не было наслоения других вирусных инфекций, детей быстро разобщили. Сейчас ситуация другая. отметила Яна Панютина.

Общаясь с друг другом, дети заражают взрослых, и в этом заключается основная проблема.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV