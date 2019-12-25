Стоимость обучения в петербургских вузах увеличилась на 11,1%

Москва показала чуть больший уровень удорожания — плюс 12%, в остальных регионах средний рост составил около 11,3%.

Стоимость обучения в университетах Петербурга в 2025 году увеличилась на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования.

Москва показала чуть больший уровень удорожания — плюс 12%, в остальных регионах средний рост составил около 11,3%. Тем не менее, годовой платёж за обучение на программах бакалавриата остаётся приемлемым и не превышает сумму равную двум с половиной средним заработным платам в соответствующем субъекте федерации, подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что доступность высшего образования в стране сохраняется на высоком уровне. Кроме того, по сравнению с уровнем 2020 года количество бесплатных образовательных мест в 2025-м возросло более чем на 77 тысяч позиций.

Важно отметить, что региональные университеты, кроме столичных городов, получили на предстоящий учебный год 428 тысяч государственных квот, что составляет 73% от общего числа выделяемых мест.

Ранее мы сообщили о том, что летом петербургских школьников приглашают посетить транспортные музеи.

Фото: Piter.TV