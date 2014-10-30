Петербург и бразильский Сантус укрепляют сотрудничество в морской сфере

Бразильская делегация оценила Петербург и предложила совместные проекты.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга состоялась рабочая встреча с делегацией из порта Сантус, крупнейшего морского узла Бразилии. Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в сфере морских перевозок, судоходства и портовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что Петербург и Сантус имеют схожие задачи в развитии логистических и портовых направлений. Стороны обсудили возможности обмена опытом и реализации совместных проектов, включая экологические инициативы и внедрение инновационных технологий в морской отрасли.

Представители Сантуса высоко оценили уровень развития транспортной системы Петербурга. Они также поделились впечатлениями о городе и отметили, что члены их семей, прибывшие вместе с делегацией, выразили желание остаться в Северной столице.

По итогам встречи участники договорились продолжить сотрудничество в рамках проектов по модернизации портовых комплексов и привлечению инвестиций с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга