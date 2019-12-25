В результате должна получиться дистанционная сетевая модель.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Петербург и Подмосковье разработают платформу для дистанционного обучения студентов. Об этом сообщает телеканал "360".

Известно, что Московская область откроет доступ к платформе "Цифровой колледж Подмосковья". Отмечается, что это самая большая платформа для студентов в стране. при этом Северная столица займется анализом данным и сбором цифровых образовательных решений.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса петербургские вузы массово начали переход на дистанционное обучение.

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