Петербургские вузы массово начали переход на дистанционное обучение

Некоторые из университетов предложили студентам свободное посещение.

Петербургские университеты начали массово переводить привычный режим обучения в дистанционный. Учреждения предложили студентам не посещать лекции, а заниматься из дома. Соответствующую информацию каждый из вузов опубликовал на своем официальном сайте или в группе "ВКонтакте"

Вслед за СПбГУ и ЛГУ имени Пушкина на дистанционное обучение отправились Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения, Технологический институт, Петербургский политехнический университет, РГПУ имени Герцена и архитектурно-строительный университет. В Гуманитарном университете профсоюзов не перешли на удаленное образование, но разрешили свободное посещение.

В ИТМО заверили, что занятий в корпусах не будет уже с 17 марта, но с преподавателями студентам можно будет встретиться индивидуально. Также пока не прекращается работа малых групп в лабораториях. Даже физические занятия в университете планируют заменить онлайновыми: подвижные игры предлагают отложить до лучших времен, а пока сыграть в шахматы с искусственным интеллектом.

В РАНХиГСе пока не устроили карантин: вуз закупился инфракрасными термометрами для измерения температуры и намерен чаще делать уборку в помещениях, однако деканам порекомендовали задуматься об онлайн-обучении. Студенты в комментариях также просят перейти на учебу из дома. Руководство СПбГЭУ пока думает над сменой учебного режима, как и начальство университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

В Высшей школе печати и медиатехнологий коронавируса не боятся: занятия идут в привычном режиме, студентам только посоветовали почаще мыть руки. Несмотря на комментарии в группе вуза о том, что в туалетах Высшей школы элементарно не хватает мыла, руководство отвечает призывом носить антисептик для рук или вовсе самоизолироваться на время.

А несколькими часами ранее в центре Петербурга девушка с плакатом требовала перевести студентов на дистанционное обучение.

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