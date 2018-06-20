Петербург и Москва будут обмениваться опытом по уборке территорий

Об этом договорились представители правительства двух столиц.

Спецтехника из Москвы прибыла в Петербург в рамках весенней уборки. В Смольном отметили, что в планах у города отправить своих представителей в Москву, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Таким образом, была запущена программа обмена опытом в сфере уборки между двумя крупными городами России. В правительстве Петербурга отметили, что такие проекты будут организованы и с ближайшими соседями Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что с начала апреля коммунальщики вымыли 600 улиц Петербурга.