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Петербург и Минск свяжут высокоскоростной железнодорожной магистралью
Сегодня, 13:32
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IRINA_CHALKINA

Петербург и Минск свяжут высокоскоростной железнодорожной магистралью

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Проект пока находится на стадии обсуждений.

В среду, 25 сентября, стало известно, что власти России поддержали идею запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Минском. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По его словам, авторы проекта уже провели консультации с главами правительств стран, железнодорожниками и другими специалистами.

Ни один из участников консультаций не высказал негативного отношения к идее. Это уже обнадёживает

отметил он

Проект пока находится на стадии обсуждений. Эксперты полагают, что в дальнейшем такую магистраль могут продлить в Польшу и Германию.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые дешевые зарубежные авианаправления на Новый год.

Фото:pixabay

Теги: минск, новости спб, общество, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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