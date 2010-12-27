Петербург и Минск свяжут высокоскоростной железнодорожной магистралью

Проект пока находится на стадии обсуждений.

В среду, 25 сентября, стало известно, что власти России поддержали идею запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Минском. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По его словам, авторы проекта уже провели консультации с главами правительств стран, железнодорожниками и другими специалистами.

Ни один из участников консультаций не высказал негативного отношения к идее. Это уже обнадёживает отметил он

Проект пока находится на стадии обсуждений. Эксперты полагают, что в дальнейшем такую магистраль могут продлить в Польшу и Германию.

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