Петербург и Минск свяжут высокоскоростной железнодорожной магистралью

В среду, 25 сентября, стало известно, что власти России поддержали идею запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Минском. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
По его словам, авторы проекта уже провели консультации с главами правительств стран, железнодорожниками и другими специалистами.
Ни один из участников консультаций не высказал негативного отношения к идее. Это уже обнадёживает
отметил он
Проект пока находится на стадии обсуждений. Эксперты полагают, что в дальнейшем такую магистраль могут продлить в Польшу и Германию.
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Фото:pixabay
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