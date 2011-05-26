Петербург и Ленобласть демонстрируют разный рост промышленности и услуг

Темпы промпроизводства в Петербурге растут, в Ленобласти фиксируют спад по ряду отраслей.

Санкт-Петербург и Ленинградская область показывают разную динамику развития экономики в январе–сентябре 2025 года. Об этом говорится в докладе Петростата, опубликованном на официальном портале статистики региона.

Согласно данным, в Ленинградской области ряд показателей снизился относительно аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства составил 96,9%. Объём услуг по транспортировке и хранению, без учёта малых предприятий, упал почти на 10%, а услуги в сфере телекоммуникаций снизились на 1,6%.

В Санкт-Петербурге наблюдается противоположная тенденция. Индекс промышленного производства достиг 105,1%, объёмы услуг по транспортировке и хранению выросли на 7%, а в сфере телекоммуникаций — на 11%.

Разные результаты фиксируются и в торговле. В Петербурге увеличилась оптовая торговля (+6,4%), однако розничная снизилась на 0,7%. В области, напротив, оптовый оборот уменьшился на 1,3%, а розничный вырос на 4,9%.

Аналогичная картина наблюдается в строительной отрасли. Объём строительных работ увеличился на 3,6% в Петербурге и на 37,3% в Ленобласти, однако ввод жилья сократился — на 16,8% и 3,4% соответственно.

