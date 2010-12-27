Петербург и Израиль продолжат сотрудничать

Петербургский бизнес продолжит развивать экономические связи с Израилем, заявил губернатор Александр Беглов в ходе встречи с главой Израильско-Российского делового совета Теймуразом Хихинашвили, которая состоялась 18 декабря в Смольном.
Беглов выразил надежду, что израильские партнеры также имеют интерес к Петербургу. Губернатор отметил, что иностранные инвесторы могут вложиться в транспортные проекты, фармацевтику, медицину, жилищное строительство. В свою очередь, Хихинашвили сказал, что у Северной столицы есть большой потенциал и подходящий бизнес-климат.
Также на встрече партнеры подписали Соглашение о взаимодействии между петербургским комитетом по внешним связям и Израильско-Российским деловым советом.
Ранее мы писали, что землю с Пискаревского мемориала заложат в основание памятника в Израиле.
Фото: пресс-служба Смольного
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