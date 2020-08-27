Петербург и Бугры встретили Первомай в цветах сербского флага

На сложившуюся ситуацию обратили внимание местные жители.

День весны и труда в Петербурге сопровождается вывешенными флагами разных структур. В субботу, 1 мая, читатель портала "Фонтанка" обратил внимание на то, что на фасаде Университета путей сообщения в городе один из трех флагов, вывешенных на фасаде здания, оказался размещен неправильной стороной. Так российский флаг стал сербским.

На схожую оплошность обратили внимание жители Бугров. Читатели 47news указали, что положение флажков тоже оказалось перепутано.

Первомай в Петербурге и Ленобласти не обошелся без политической составляющей. В Северной столице даже задержали трех человек.

Фото: "Фонтанка", 47news