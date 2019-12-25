Петербург и Абхазия обсудили возобновление прямых авиарейсов

Делегация Петербурга ведет переговоры о запуске рейсов в Сухум.

Делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Ириной Потехиной проводит переговоры с руководством Абхазии о возобновлении прямого авиасообщения между городами и развитии туристического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Делегация из Санкт-Петербурга прибыла в Абхазию для обсуждения двустороннего сотрудничества. В состав группы вошли председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и представитель Комитета по внешним связям Евгений Кассюра.

Основной темой переговоров стала организация регулярных авиарейсов между Санкт-Петербургом и Сухумом. Также стороны обсудили меры по увеличению туристического потока в республику.

Визит является продолжением договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. В апреле 2025 года вице-губернатор Кирилл Поляков уже посещал Абхазию, где отмечал прочные дружественные связи между регионами.

В случае успеха переговоров прямое авиасообщение между городами может быть восстановлено впервые за несколько лет.

Ранее петербурженка предупредила туристов о сложностях отдыха в Абхазии.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга