Петербург готовится побить рекорд по инвестициям в экономику города

Инвестиции в Петербург вырастут до 1,7 триллиона рублей в 2025 году.

В Санкт-Петербурге ожидается рекордный рост инвестиций в экономику города — по прогнозам, объем вложений в 2025 году превысит 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщили участники пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре "Интерфакс" и приуроченной ко Дню экономиста.

В обсуждении приняли участие заместитель руководителя Администрации губернатора Петербурга Юлия Лудинова, председатель Комитета по инвестициям Иван Складчиков, глава Комитета по экономической политике Алексей Зырянов и вице-президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек.

Как отметил Алексей Зырянов, город демонстрирует устойчивое развитие: с начала года в экономику Петербурга уже вложено свыше 593 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. По итогам 2025 года планируется привлечь более 1,7 триллиона рублей. Он добавил, что в прошлом году объем привлеченных инвестиций впервые превысил 1,5 триллиона рублей. Рост обеспечивается реализацией крупных инфраструктурных проектов, входящих в городскую программу "10 приоритетов развития".

Кроме того, в 2026 году начнется строительство инженерной инфраструктуры туристского кластера "Санкт-Петербург Марина". На реализацию проекта город получил казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей.

Фото: pxhere