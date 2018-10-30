Прогулки по каналам и рекам Петербурга завершатся в конце ноября

В ночь с 29 на 30 ноября большинство петербургских мостов будет разведено в последний раз в этом году.

Зима совсем близко, а с ее приходом закончится и сезон навигации. Когда в Северной столице закроют реки и каналы для водного транспорта, узнал "Петербургский дневник".

Навигационный сезон зависит от погоды, обычно, в Петербурге от начинается в апреле, а заканчивается в середине ноября. В 2018 году в Санкт-Петербурге водный транспорт начал ходить 20 апреля, городские причалы начали работать 25 апреля 2018.

Осень в этом году оказалась на радость теплой, поэтому официальной датой закрытием сезона станет 30 - ноября. В ночь с 29 на 30 ноября большинство петербургских мостов будет разведено в последний раз в этом году.

Общие итоги сезона объявят в день закрытия навигации (30 ноября), но по предварительным данным, к началу октября было осуществлено почти 25 тысяч швартовок водного транспорта. Этот показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом.

Плановое количество швартовок составляет 22 250. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2018 года план превышен на 8,5 %. В настоящее время число швартовок уже превысило 26 тысяч. Комитет по транспорту

В этом сезоне в Санкт-Петербурге работают 18 городских причалов и функционирует 9 регулярных маршрутов.

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Фото: Piter.TV