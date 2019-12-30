Петербург готовится к новому сезону благоустройства

На программу планируется потратить 3,4 млрд рублей городского бюджета.

Петербург начал подготовку к очередному этапу проекта "Формирование комфортной городской среды", об этом заявил городской вице-губернатор Николай Бондаренко на совещании Минстроя России. Активная работа над проектом начнется весной.

По словам Бондаренко, в 2020 году на программу потратят 3,4 млрд рублей бюджета. Среди крупных объектов благоустройства названы набережная Охты, пространство в Заневском парке, территория у Суздальских озер, прогулочная зона у реки Смоленки. На совещании поднялся также вопрос безаварийного осенне-зимнеего периода и деятельности органов жилнадзора. Минстрой России модернизирует информационную систему ЖКХ в этом году, что позволит контролировать деятельность управляющих компаний и в регионах. Для Петербурга это важно, говорит Бондаренко: жилфонд Петербурга не имеет аналогов в России.

Водоканал: в 2019 году в Петербурге образовалось 1127 засоров.

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