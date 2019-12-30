Водоканал: в 2019 году в Петербурге образовалось 1127 засоров

Больше всего "тромбов" в канализации в прошлом году было зафиксировано в январе.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, из-за чего в петербурге образовываются засоры. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал".

В ведомстве отметили, что чаще всего засоры происходят из-за мусора. Кроме того, зарегистрированы случаи засоров из-за жировых жирбергов. Больше всего "тромбов" в канализации зафиксировано в январе 2019 года.

Для устранения таких засоров в "Водоканале" применяют инвазионную технику.

Жирберг – комок из нерастворимых жировых образований. Этот термин впервые ввели специалисты из Лондона, которые в 2017 столкнулись с огромным засором канализационных тоннелях города. "Жирберг" берет свою происходную от "айсберг". Так подчеркиваются размеры "жирного нечто".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час".

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