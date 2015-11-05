Сделать прививку должны не менее 60% населения.

На следующей неделе в Петербурге начинается масштабная вакцинация от гриппа. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году власти намерены вакцинировать от гриппа не менее 60% населения города (3,2 млн человек) и более 488 тысяч детей. Особое внимание будет уделяться детям, пожилым людям, беременным женщинам, медицинским, социальным работникам и педагогам, а также петербуржцам, страдающим хроническими заболеваниями.

Также в городе по-прежнему сохраняются риски обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Однако город готов оказать помощь больным коронавирусом – развернуты 5591 койка в 12 городских и 5 федеральных стационарах. Ранее мы писали, что петербургские стационары готовы за три дня развернуть койки при резком росте заболеваемости ковидом.

Фото: Piter.tv