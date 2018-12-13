Петербург готовится к 350-летнему юбилею Петра Первого

Власти города изучают 20 заявок на организацию торжеств.

В Смольном сообщили, что власти уже готовятся с праздничным событиям, посвященным 350-летнему юбилею императора Петра Первого. Годовщина со дня рождения знаковой для Северной столице личности будет отмечаться в 2022 году. Однако, сейчас правительство обсуждает планы по подготовке к массовым торжествам.

На данный момент чиновники открыли рабочий штаб. В нем рассматривается 20 предложений по проведению городского праздника. Известно, что в рамках события будет организовано минимум сотня акций в честь основателя города на Неве. Они пройдут не только в центральной части Петербурга, но и в районных локациях.

Ранее Piter.tv писал о том, что паралимпиец Тумаков и депутат Третьяк приняли участие в субботнике на Кировских дачах.

Фото: Piter.tv