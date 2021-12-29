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Морской инженер создал копию парусника "Ингерманланд"
Сегодня, 15:37
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Морской инженер создал копию парусника "Ингерманланд"

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Создание копии приурочено к 350-летию Петра Первого.

Морской инженер из Челябинска Сергей Маркелов создал копию любимого корабля Петра – парусника "Ингерманланд" высотой с человеческий рост. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалист рассказал, что участвовал в одном архитектурном проекте, была необходимость сделать корабль.

Три года практически по 8 часов в день работал над этим творением. Самое сложное – это мачты, там много узлов, компоновочные элементы.

Сергей Маркелов

При работе использовались несколько тысяч деталей, а также 15 пород деревьев. 

Фото: Википедия (signed but illegible)

Теги: 350-летие петра первого, морской инженер, парусник ингерманланд, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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