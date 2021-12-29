Морской инженер создал копию парусника "Ингерманланд"

Создание копии приурочено к 350-летию Петра Первого.

Морской инженер из Челябинска Сергей Маркелов создал копию любимого корабля Петра – парусника "Ингерманланд" высотой с человеческий рост. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалист рассказал, что участвовал в одном архитектурном проекте, была необходимость сделать корабль.

Три года практически по 8 часов в день работал над этим творением. Самое сложное – это мачты, там много узлов, компоновочные элементы. Сергей Маркелов

При работе использовались несколько тысяч деталей, а также 15 пород деревьев.

Фото: Википедия (signed but illegible)