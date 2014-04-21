На территории петербургского Политеха появилось граффити с Петром I

Граффити напоминает о том, что университет носит имя императора.

На территории Санкт-Петербургского Политехнического университета появилось граффити с Петром I. Завтра, 9 июня, в городе будут отмечать 350-летие со дня рождения императора.

Автором изображения стал выпускник вуза Василий Цветков. Финальный штрих сделал ректор Андрей Рудской.

Граффити с Петром Первым расположено напротив главного входа в Научно-исследовательский корпус "ТЕХНОПОЛИС ПОЛИТЕХ", где решаются сложнейшие инженерный задачи, решение которых способствует развитию нашей страны. Андрей Рудской, ректор СПбПУ.

После церемонии у Гидробашни открыли грядку Петра. Там высажены цветы и овощи. После летнего сезона политехники соберут урожай. Именно первый российский император считается основателем огородничества в России.

Ранее Piter.tv рассказывал о мероприятиях, которые пройдут ко Дню рождения Петра I.

Фото: СПбПУ