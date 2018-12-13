Паралимпиец Тумаков и депутат Третьяк приняли участие в субботнике на Кировских дачах

Спортсмен сам организовал акцию по уборке зеленых территорий.

В Выборге продолжается пора весенних субботников. В начале мая группа инициативных граждан вышла на уборку прилеска на территории Кировских дач. Мероприятие организовал паралимпиец Алексей Тумаков. Двухкратный паралимпийский чемпион по футболу стал одним из самых активных участников субботника.

Вокруг такая красота, такая природа. Но люди этого не ценят, и мы имеем то, что мы имеем. Вот так мы и вышли добровольно убрать наш пятачок леса. Это общая территория, но, увы, много личностей, которые ведут себя очень плохо. Они оставляют грязь и мусор, а мы вышли, чтобы убрать это все. Алексей Тумаков, местный житель

Участники субботника наполнили мусором десятки мешков. В траве и кустах они нашли много "интересного": запчасти автомобилей, пластиковую посуду, пустые бутылки, детские игрушки... В сборе, утилизации и вывозе мусора им помогали "Комбинат Благоустройства" и ООО "РАСЭМ". В частности, выборжанам предоставили инвентарь и контейнер для сбора мусора.

В уборке мусора принимала участие депутат МО "Город Выборг", местная жительница Татьяна Третьяк. Депутат Татьяна Третьяк поблагодарила людей за отзывчивость: по ее словам, жители Кировских дач регулярно выходят на подобные акции.

Понятно, что весна, тает снег. И вот мы видим такие "подснежники". Как бы хорошо не убирались дворники, люди все равно мусорят. Хотя, я подчеркну, на нашей территории работают очень добросовестно работники, смотреть приятно. Как депутат, могу отметить небезразличие наших жителей, которые выходят на такие мероприятия. Ну и погода нам помогает: за 2-3 часа мы очистим здесь все. Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг"

Весенние субботники в Выборге будут продолжаться. Организовать такое мероприятие может любой желающий. А местные депутаты и администрация всегда готовы поддержать инициативных жителей.

Видео: Piter.TV