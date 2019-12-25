Петербург готов принимать пациентов из Калмыкии

Во время деловой встречи с главой республики Калмыкия Бату Хасиковым, губернатор Петербурга сообщил, что город готов оказать медицинскую помощь жителям республики. А используя телемедицину, врачи смогут консультировать жителей Калмыкии в онлайн формате, передает Смольный.
Глава Калмыкии уточнил, что республика славится целебными соляными озерами и готова организовать отдых и лечение петербуржцев в здравницах.
Петербургские предприятия заинтересованы в расширении поставок лекарств и медицинской техники в российские регионы. Еще одним направлением сотрудничества между регионами может стать "зеленая" энергетика.
Помимо этого Северная столица имеет опыт по внедрению цифровизации, в том числе в органах власти. Губернатор пригласил специалистов из Калмыкии ознакомиться с опытом Петербурга.
Главы регионов обсудили вопрос развития туризма. В свою очередь, Бату Хасиков отметил, что у Калмыкии есть перспективы реализации бренда республики – калмыцкого мяса – через рынок Петербурга в другие регионы России и за рубеж.
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Фото: Pexels
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