Петербург готов принимать пациентов из Калмыкии

В Петербурге состоялась встреча главы города с главной республики Калмыкия.

Во время деловой встречи с главой республики Калмыкия Бату Хасиковым, губернатор Петербурга сообщил, что город готов оказать медицинскую помощь жителям республики. А используя телемедицину, врачи смогут консультировать жителей Калмыкии в онлайн формате, передает Смольный.

Глава Калмыкии уточнил, что республика славится целебными соляными озерами и готова организовать отдых и лечение петербуржцев в здравницах.

Петербургские предприятия заинтересованы в расширении поставок лекарств и медицинской техники в российские регионы. Еще одним направлением сотрудничества между регионами может стать "зеленая" энергетика.

Помимо этого Северная столица имеет опыт по внедрению цифровизации, в том числе в органах власти. Губернатор пригласил специалистов из Калмыкии ознакомиться с опытом Петербурга.

Главы регионов обсудили вопрос развития туризма. В свою очередь, Бату Хасиков отметил, что у Калмыкии есть перспективы реализации бренда республики – калмыцкого мяса – через рынок Петербурга в другие регионы России и за рубеж.

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