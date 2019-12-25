Россия и Белоруссия приступают к реализации 28 союзных программ, участие в которых примет и Петербург.

Петербург и Белоруссия намерены сотрудничать в производственной, промышленной и научной сферах. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора Северной столицы.

Глава города Александр Беглов провел рабочую встречу с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, с которым обсудил перспективы сотрудничества. Известно, что Россия и Белоруссия приступают к реализации 28 союзных программ, участие в которых примет и Петербург.

Беглов отметил, что петербургские предприятия и научные организации готовы к сотрудничеству, в том числе в сфере цифровизации. Также Петербург готов сотрудничать с белорусскими предприятиями и в других сферах.

В сентябре этого года Петербург и Республика Сербская подписали "дорожную карту".

Фото: Piter.TV