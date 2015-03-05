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Петербург и Республика Сербская подписали "дорожную карту"
Сегодня, 18:39
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Петербург и Республика Сербская подписали "дорожную карту"

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Сотрудничество заключено до 2023 года.

Петербург и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) подписали "дорожную карту" по сотрудничеству до 2023 года. Документ подписали губернатор Северной столицы Александр Беглов и премьер-министр Республики Радован Вишкович. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Стороны продолжат сотрудничество в сферах здравоохранения, туризма, образования, культуры, а также молодежной политики. Также в ближайшее время ОАО "Технопарк Санкт‑Петербурга" и Республика Сербская подпишут меморандум о сотрудничестве. Кроме того, государство готово помочь в создании Торгового дома Республики Сербской в Петербурге. 

Ранее мы писали, что Петербург откроет представительство в Ставропольском крае.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: петербург, республика сербская, сотрудничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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