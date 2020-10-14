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Петербург откроет представительство в Ставропольском крае
Сегодня, 10:33
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Петербург откроет представительство в Ставропольском крае

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По словам губернатора Северной столицы, это произойдет в следующем году.

В пятницу, 4 июня, на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Ставропольского края Владимира Владимирова в рамках ПМЭФ была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между регионами, передает Смольный.

Чиновники договорились совместно развивать  торгово-экономическую, научно-техническую, туристическую и культурную сферы ближайшие три года.

Ставрополье – один из ключевых партнеров города в области продовольственной безопасности. Ваши продукты знают и любят петербуржцы.

отметил Александр Беглов

По словам главы Ставрополья, во Всероссийском казачьем форуме, который в 2022 году пройдет в Петербурге, примут участие представители Терского войскового казачьего общества.

Курорты Кавказских Минеральных Вод ждут петербуржцев на отдых.

заявил Владимиров

Ранее мы писали, что Путин даст оценку экономическому развитию России на ПМЭФ.

Фото: Смольный

 

Теги: ставропольский край
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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