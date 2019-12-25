Путин даст оценку экономическому развитию России на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оценит экономическое развитие России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пленарное заседание намечено сегодня, 4 июня, на 14:00.
"Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Песков сказал, что президент даст оценку пройденному, а также расскажет о последствиях и как страна с ними справляется.
Фото: сайт президента РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все