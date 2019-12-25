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Путин даст оценку экономическому развитию России на ПМЭФ
Сегодня, 9:59
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Путин даст оценку экономическому развитию России на ПМЭФ

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Выступление главы государства намечено на 14:00 в пятницу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин оценит экономическое развитие России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пленарное заседание намечено сегодня, 4 июня, на 14:00.

"Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", - сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков сказал, что президент даст оценку пройденному, а также расскажет о последствиях и как страна с ними справляется.

Фото: сайт президента РФ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, пмэф, экономическое развитие россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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