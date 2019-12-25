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Петербург готов к отопительному сезону на 40%
Сегодня, 12:22
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Петербург готов к отопительному сезону на 40%

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Накануне прошло заседание городской межведомственной комиссии.

Петербург продолжает готовиться к отопительному сезону. Накануне прошло заседание городской межведомственной комиссии. На сегодня готовность инженерно-энергетического комплекса к зиме составляет 40%.

Переложим мы порядка 157 километров тепловых сетей, что немного больше, чем в 2020 году. Такую задачу поставил губернатор города Александр Беглов.

Иван Болтенков, генеральный директор ГУП "ТЭК СПБ"

Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль поручил администрациям районов уделить особое внимание подготовке к зиме социально-значимых объектов.

В пятницу, 16 июля, петербуржцам в разгар жары опять включат отопление.

Фото: pexels.com

Теги: отопительный сезон, отопление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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