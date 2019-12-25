Петербург досрочно выполнил норму по осадкам

В Петербурге досрочно выполнилась годовая норма осадков, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в соцсети.
Специалист отметил, что город выполнил норму в понедельник, 21 декабря. Тогда набралось 639 мм осадков. В пятницу, 25 декабря, выпало более 648 мм дождя и снега. Петербург "перевыполнил" план всего на 2%, норма составляет 637 мм. До рекордных значений, по мнению Леуса, далеко.
Эксперт рассказал, что в 1853 году зафиксировали всего 306 мм влаги. В 2016 был зафиксирован максимум – 865 мм осадков.
Ранее мы писали, что на борьбу с ночным снегопадом вышли более 7,5 тысяч дворников.
Фото: Piter.TV
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