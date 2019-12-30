На борьбу с ночным снегопадом вышли более 7,5 тысяч дворников

Местами высота сугробов составит до 9 сантиметров.

Вечером в пятницу, 25 декабря, убирать последствия снегопада в Петербурге вышли 7527 человек, 436 уборочных машин и 157 средств малой механизации. Об этом рассказали в Смольном.

По прогнозам, высота сугробов составит до 7 сантиметров, местами – до 9. Отмечается, что за сутки было израсходовано 260,67 тонн противогололедных материалов. Администрации районов организовывают работу по превентивной обработке внутриквартальных территорий противогололёдными материалами. В первую очередь от снега будут расчищать социальные объекты.

Ранее мы писали, что в последние выходные 2020 года в Петербурге будет морозно.

Фото: Piter.TV