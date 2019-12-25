Петербург досрочно получил от "Роскосмоса" 14 трамвайных вагонов

Вагоны оснащены системой искусственного интеллекта.

Петербург досрочно получил 14 трамвайных вагонов от "Роскосмоса". Новые трамваи обеспечены системой активной безопасности и помощи водителя Cognitive Tram Pilot с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новые вагоны отличаются повышенной скоростью, плавностью движения и высоким уровнем комфорта. Модели 71-628-02 обладают бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, а также систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю.

В трамвае предусмотрена беспилотная система управления.

Ранее на Piter.tv: ретро-трамвай "Довлатов" выехал на петербургские улицы.

Фото: Телеграм / Госкорпорация "Роскосмос"