Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ

Также планируется закупить облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха в помещении.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Санкт-Петербурга закупит дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

На данный момент известно, что осложнением коронавирусной инфекции является тяжело протекающая пневмония. В таком случае без ИВЛ будет не обойтись. За счет средств страхового запаса фонда будет закуплено 150 аппаратов. На данные цели уйдет более полумиллиарда рублей.

Аппараты ИВЛ поступят в больницу Боткина, городские стационары и в Городскую станцию скорой медицинской помощи. Также фонд планирует закупить облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха в помещении. Для больницы Боткина, Детской городской больницы Филатова, для больницы Святого Великомученика Георгия будут закуплены бронхоскопы, рентген-аппараты, УЗИ-аппараты.

По окончании закупок в петербургских медучреждениях будет более 2 тысяч аппаратов ИВЛ.

В Минздраве рассказали, кто входит в зону риска по коронавирусу.

Фото: pixabay