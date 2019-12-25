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Петербург держится на третьем месте по новым случаям коронавируса
Сегодня, 13:45
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IRINA_CHALKINA

Петербург держится на третьем месте по новым случаям коронавируса

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В городе за последние сутки выявили 157 новых случаев коронавируса.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что Петербург держится на третьем месте по новым случаям коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии COVID-19 в городе зафиксировали уже 33 047 заболевших. За минувшие сутки в Северной столице обследовали 8963 человека. Отмечается, что на обследовании находятся 771 петербуржец,  из которых 143 находятся в обсерваторе. Также 288 человек остаются на самоизоляции.

Напоним, что за последние сутки в Петербурге подтверждено 7 летальных случаев от COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 9 тысяч человек.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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