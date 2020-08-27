Петербург даст имена двум безымянным мостам в память Зубкова и Державина

Два новых названия появятся на мостах Петербурга в Красносельском и Пушкинском районах.

В Санкт-Петербурге два безымянных моста получат новые названия. По словам депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева, топонимическая комиссия поддержала инициативу СПб ГБУ "Мостотрест" о присвоении имен инженерным сооружениям в Красносельском и Пушкинском районах.

Первый мост будет носить имя Ивана Георгиевича Зубкова. Он станет располагаться в Красносельском районе. Иван Зубков являлся специалистом в области транспортного строительства и в годы Великой Отечественной войны руководил Управлением военно-восстановительных работ Ленинградского фронта. Под его руководством возводились ключевые инженерные объекты, включая мосты, которые обеспечивали функционирование оборонительной инфраструктуры.

Второй мост через реку Кузьминку в Пушкинском районе получит название в честь Гавриила Романовича Державина. Данное сооружение связывают с историей Царского Села. По преданию, поэт проезжал по деревянному мосту, который ранее находился на этом месте.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в Санкт-Петербурге планируется присвоение названий еще нескольким объектам. Среди них мост Валаамских юнг, мост Капитана Нефедова и Воздухоплавательный путепровод.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)