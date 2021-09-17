Петербург будет получать по 40 млрд рублей каждый год благодаря переезду "Газпрома"

Губернатор Петербурга озвучил доходы города от переезда компании на онлайн-встрече с президентом.

В пятницу, 17 сентября, на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи губернатор Петербурга Александр Беглов назвал сумму доходов от переезда "Газпрома" в Петербург.

Согласно подсчетам Смольного, ежегодно город будет получать по 40 млрд рублей. Деньги пойдут решение важных задач для региона, в том числе на строительство метро и нового моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

В этом году перерегистрация компания принесет Петербургу 17 млр рублей дополнительного дохода, затем сумма увеличится вдвое.

Ранее мы писали, что президент подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда.

Видео: YouTube / Россия 24