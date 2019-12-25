Петербург был свободен от пробок утром в воскресенье

На данный момент дорожную ситуацию оценивают в два балла.

Утром в воскресенье, 28 февраля, к девяти часам утра петербургские дороги были свободны от заторов, а сервис "Яндекс.Карты" оценивал дорожную ситуацию в один балл, пророча при этом два балла с 11 часов утра.

Небольшое скопление, судя по картам сервиса, наблюдалось в районе центра города, где обычно всегда затруднено движение: на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Измайловском проспекте, Московском шоссе, Кременчугской улице, Суворовском проспекте и Большой Пушкарской улице.

Ранее мы писали, что актер "Сталинграда" на медосвидетельствовании сдал воду из унитаза.

Фото: Piter.tv