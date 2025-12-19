Петербург анонсировал программу к годовщине Ленинградской Победы

В городе открываются выставки концерты к памятной дате января.

В Санкт Петербурге подготовлена программа памятных мероприятий к годовщине Ленинградской Победы с выставками концертами просветительскими проектами на городских площадках.

В Мариинском дворце временно передали высшие государственные награды Музею блокады Ленинграда. Экспонаты включены в специальную выставочную экспозицию. В Московском парке Победы запланировано открытие выставки "Ленинград. 1942". Экспозиция посвящена событиям самой тяжелой блокадной зимы содержит малоизвестные исторические материалы.

В Ботаническом саду прошли патриотические прогулки под названием "Блокадная повесть Ботанического сада". Участникам представили рассказ о работе учреждения в годы осады города.

Культурные учреждения Санкт Петербурга подготовили спектакли концерты тематические лекции памятные вечера посвященные событиям Великой Отечественной войны периода блокады. Концертный зал на Английской набережной включен в программу мероприятий. Вечером 27 января там состоится концерт "Разорванное кольцо".

Ранее сообщалось, что Петербуржцы смогут послушать аудиопрогулку "Блокада на Петроградской стороне"

Фото: Государственный мемориальный музей истории Санкт-Петербурга