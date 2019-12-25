Петербург 29 июля окажется на периферии циклона

Ожидаются облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами – грозы.

В субботу, 29 июля, погоду в Петербурге определит периферия циклона, который кружит над Скандинавией. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ожидаются облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами – грозы.

Температура воздуха в Северной столице +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 30 июля, в День ВМФ тот же циклон отменил обещанную жару. Будет +22…+24 градусов, без осадков.

Фото: Piter.TV