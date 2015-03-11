Петербург 20 сентября оказался на периферии антициклона с севера

При облачной с прояснениями погоде дождей сегодня не ожидается.

В понедельник, 20 сентября, влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет антициклон с севера. При облачной с прояснениями погоде сегодня обойдется без дождей. При этом будет ветрено и прохладно. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха сегодня будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

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Фото: Instagram / smstolyarov