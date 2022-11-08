Петербург 1 октября окажется в тылу циклона

В такой ситуации регион ждет облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

1 октября на погоду в Петербурге повлияет тыловая, более холодная часть циклонического вихря, который смещается к востоку вдоль арктического побережья. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации регион ждет облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Начавшееся 30 сентября понижение температуры станет заметным.

Температура воздуха в городе +14…+16 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

2 октября в Северной столице местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +13…+15 градусов.

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Фото: Piter.TV