На выходных Петербург совершит скачок из лета в осень. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.
Атмосферный фронт циклона, кочующего по Баренцеву морю, уже с утра субботы принесет дожди, ветер в течение дня сменится на западный, температура +15..+17 градусов
Александр Шувалов, синоптик
В воскресенье город на Неве окажется уже за фронтом, поэтому дождь будет, но очень небольшой и непродолжительный, а днём станет еще на пару градусов прохладнее, то есть +13..+15 градусов.
В общем и целом, осень вступает в свои права. Решительно и бесповоротно. Она и так задержалась на месяц.
Александр Шувалов, синоптик
Фото: Piter.tv
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