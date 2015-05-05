На выходных ожидается не более +17 градусов.

На выходных Петербург совершит скачок из лета в осень. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

Атмосферный фронт циклона, кочующего по Баренцеву морю, уже с утра субботы принесет дожди, ветер в течение дня сменится на западный, температура +15..+17 градусов Александр Шувалов, синоптик

В воскресенье город на Неве окажется уже за фронтом, поэтому дождь будет, но очень небольшой и непродолжительный, а днём станет еще на пару градусов прохладнее, то есть +13..+15 градусов.

В общем и целом, осень вступает в свои права. Решительно и бесповоротно. Она и так задержалась на месяц. Александр Шувалов, синоптик

Фото: Piter.tv