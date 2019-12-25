"ПетербургГаз" предостерег горожан от мошенников

В организации рассказали, как отличить настоящих газовщиков от липовых.

"ПетербургГаз" предостерег горожан от действий мошенников. В пресс-службе организации рассказали о мерах, которые помогут защитить петербуржцев от неприятных встреч с аферистами.

В организации отметили, что лжегазовщики чаще всего приходят в квартиры к людям якобы для установки различного оборудования, а уходят уже с похищенными хозяйскими деньгами или выманенными в обмен на услугу по установке агрегатов. В "ПетербургГазе" напомнили, что представители городской газовой службы могут прийти только в трех случаях: если абонент оставил заявку на техобслуживание газового оборудования в квартире или заявку на ремонтные работы, а также если в службу 04 поступала заявка на проведение аварийных работ. В таком случае на адрес выезжает специализированный транспорт.



Также подчеркивается, что настоящие газовщики не продают никакие товары, не требуют от жильцов установки системы контроля загазованности и не штрафуют за их отсутствие. Упомянутые системы можно установить только на этапе согласования проекта газоснабжения. Кроме того, сотрудники "ПетербургГаза" носят форменную одежду и обязаны предъявлять по первому требованию служебное удостоверение со своей фотографией и табельным номером, гербом Петербурга и круглой печатью организации. Еще у газовщиков есть именные бейджи с QR-кодами, открывающих сайт "ПетербургГаза" со сведениями о сотруднике.

Ранее мы писали, что лже-сотрудник коммунальных служб из Петербурга проведет три года в колонии за украденные деньги пенсионеров.

Фото: пресс-служба "ПетербургГаз"