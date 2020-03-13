Пескова спросили о тесте на коронавирус Путина

Дмитрия Пескова спросили о тесте на коронавирус Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции в Кремле. Чиновник объяснил, что информация о состоянии здоровья лидера страны не может распространяться на широкий круг лиц.
Песков добавил, что глава государства продолжает работать на полную катушку. Ранее в Кремле рассказывали о том, что предпринимаются все меры безопасности по защите Путина от коронавируса. Накануне на карантин отправлены депутаты Госдумы, вернувшиеся из Франции.
Ранее Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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