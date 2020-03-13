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Пескова спросили о тесте на коронавирус Путина

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В Кремле не планируют раскрывать информацию о состоянии здоровья президента России.

Дмитрия Пескова спросили о тесте на коронавирус Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции в Кремле. Чиновник объяснил, что информация о состоянии здоровья лидера страны не может распространяться на широкий круг лиц.

Песков добавил, что глава государства продолжает работать на полную катушку. Ранее в Кремле рассказывали о том, что предпринимаются все меры безопасности по защите Путина от коронавируса. Накануне на карантин отправлены депутаты Госдумы, вернувшиеся из Франции.

Ранее Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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