В этом чиновник не нашел проблемы для России.

Дмитрий Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу. В Кремле не воспринимают этот факт с негативной точки зрения. Пресс-секретарь добавил, что задачей правительства является создание наиболее выгодных условий. Речь идет о различных сферах жизни общества.

В перечень входят программы поддержки, гранты для перспективной и талантливой молодежи и ученых. По мнению Пескова, во всех странах мира часть молодежи стремится уехать, а остальные - остаться. Также правительство улучшает бизнес-атмосферу для малого и среднего предпринимательства. Именно эта отрасль является основополагающей для здоровой экономики.

Кто-то уезжает, кто-то возвращается уточнил чиновник

В России не собираются удерживать людей советскими методами

Ранее Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.

Видео: YouTube/

