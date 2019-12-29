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Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Сегодня, 13:17
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lesjasap

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

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В этом чиновник не нашел проблемы для России.

Дмитрий Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу. В Кремле не воспринимают этот факт с негативной точки зрения. Пресс-секретарь добавил, что задачей правительства является создание наиболее выгодных условий. Речь идет о различных сферах жизни общества. 

В перечень входят программы поддержки, гранты для перспективной и талантливой молодежи и ученых. По мнению Пескова, во всех странах мира часть молодежи стремится уехать, а остальные - остаться. Также правительство улучшает бизнес-атмосферу для малого и среднего предпринимательства. Именно эта отрасль является основополагающей для здоровой экономики.

Кто-то уезжает, кто-то возвращается

уточнил чиновник

В России не собираются удерживать людей советскими методами

Ранее Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.

Видео: YouTube/
 

Теги: дмитрий песков, заграница, кремль, моложедь
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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