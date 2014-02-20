Пескова оскорбили слова Зюганова о манипуляциях на выборах

Представитель Кремля заметил, что обвинения слишком серьезные, чтобы быть голословными.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах, в которых принимает участие администрация президента. Об этом представитель президента заявил во время общения с журналистами.

Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

При этом Зюганов и Кремль постоянно контактируют по вопросам подготовки к выборам.

Накануне Зюганов у себя в Twitter заявил, что в администрации президента сидят "умельцы, которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ".

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Фото: сайт президента РФ