Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии социальных сетей у Владимира Путина. Об этом пишут "РИА Новости".
Чиновник рассказал, что глава государства не зарегистрирован в соцсетях и любая информация об этом является фейком.
Любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, широко разошедшаяся по соцсетям цитата, которую приписывают Путину, о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель, как за Гитлером в 39-м году", является полной чушью.
Ранее Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.
Фото: pixabay.com
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