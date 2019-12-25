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Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина
Сегодня, 13:57
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matveyvn

Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина

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Глава государства не зарегистрирован в социальных сетях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии социальных сетей у Владимира Путина. Об этом пишут "РИА Новости".

Чиновник рассказал, что глава государства не зарегистрирован в соцсетях и любая информация об этом является фейком.

Любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, широко разошедшаяся по соцсетям цитата, которую приписывают Путину, о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель, как за Гитлером в 39-м году", является полной чушью.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: песков, путин, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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