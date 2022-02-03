В Кремле оценили героизм организаторов выборов в новых регионах.

Жители новых российских регионов (Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей) демонстрируют высокую активность на проходящих на территориях выборах, несмотря на то, что голосование иногда приходится организовывать, проявляя героизм. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 9 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, что власти субъектов весьма эффективно проводят выборы.

Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах. В остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки. Дмтрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что США подстегивают Украину к войне, но это не может повлиять на ход СВО.

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