В Кремле оценили приезд Энтони Блинкена на Украину.

Вашингтон подталкивает киевский режим вести войну до последнего украинца, при этом, американские власти не жалеют на эти цели никаких средств. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил прессе, что такое развитие событий не может повлиять на ход проведения специальной военной операции. Таким образом спикер Кремля прокомментировал информацию о том, что во время рабочего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен может публично объявить о выделении для ВСУ дополнительной финансовой помощи.

Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести до последнего украинца. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: информация о проведении учений Армении и США вызывает настороженность.

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