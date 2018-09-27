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Песков заявил о существенном повышении напряженности в Донбассе
Сегодня, 14:10
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matveyvn

Песков заявил о существенном повышении напряженности в Донбассе

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Москва обеспокоена напряжённостью ситуации между Украиной и непризнанными донбасскими республиками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существенном повышении напряженности в Донбассе. По его словам, в будущем возможны провокации.

Чиновник заявил, что оценивать военную обстановку вблизи границ России и спецслужбы компетентны оценивать Министерство обороны. Песков заметил, что администрация президента не может давать комментарии на данную тему.

Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он заявил, что Москва обеспокоена напряжённостью ситуации между Украиной и непризнанными донбасскими республиками.

Ранее мы писали, что Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным.

Фото: pixabay.com

Теги: донбасс, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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