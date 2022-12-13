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Песков заявил о согласовании схемы по перемещению "Троицы" в храм Христа Спасителя

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В Кремле рассказали о дальнейшей судьбе работы Андрея Рублева.

Икона "Троица" кисти Андрея Рублева будет передана в храм Российской православной церкви на территорию московского Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер для сохранности данной культурной ценности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что решение о реставрации работы будет принимать группа экспертов. Восстановление иконы начнется после "определенного периода".

В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что службы безопасности Путина "знают свою работу".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: андрей рублев, дмитрий песков, кремль, рпц, троица
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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