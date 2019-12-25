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Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ
Сегодня, 15:52
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matveyvn

Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ

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Таким образом, отметил Песков, подобный референдум будет считаться нарушением главного закона страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

В Конституции России все черным по белому написано относительно территориальной целостности России.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Таким образом, отметил Песков, подобный референдум будет считаться нарушением главного закона страны.

Ранее Песков назвал главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума.

Фото: pixabay.com

Теги: песков, регионы, территория россии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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