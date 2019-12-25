Таким образом, отметил Песков, подобный референдум будет считаться нарушением главного закона страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

В Конституции России все черным по белому написано относительно территориальной целостности России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Таким образом, отметил Песков, подобный референдум будет считаться нарушением главного закона страны.

Ранее Песков назвал главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума.

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