Он отметил, что у каждого региона в эпидемиологическом плане собственная траектория.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума. Накануне Сергей Аксенов одобрил празднование годовщины референдума о самоопределении полуострова, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Песков заявил, что Россия постепенно отходит от коронавирусных ограничений.

И, слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что у каждого региона в эпидемиологическом плане собственная траектория. Песков напомнил, что у глав регионов есть особые полномочия, которыми их наделили в начале пандемии.

Ранее мы писали, что в Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху.

Фото: pixabay.com